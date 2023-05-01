Теперь местные власти будут утверждать, где можно будет строить заправочные станции. Правительство Молдовы намерено утвердить регламент размещения АЗС в Молдове.
Согласно документу, в стране появятся запретные зоны для заправок. Речь идет об участках вблизи источников питьевого водоснабжения, в районах бальнеологических курортов и санаториев и в городских озелененных зонах. Кроме того, строить АЗС нельзя будет на охраняемых территориях — в заповедниках, около водоемов, возле памятников истории и культуры. Это касается и санитарно-защитных зон социальных учреждений, сообщает yellowpages.md.
Заправки за городом тоже должны соответствовать новым требованиям. Так, они должны располагаться вдоль дорог общего пользования на участках с уклоном до 40‰, с радиусом кривизны в плоскости более 1 тыс. метров и радиусом более 10 тыс. метров на выпуклых кривых в продольном направлении на участках с насыпью до 2 метров. При этом АЗС должны соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы.
В документе также есть рекомендации, касательно расположения и расстояния между АЗС. Новый регламент коснется новых заправок, а также тех, которые предстоит реконструировать. Внедрение этого регламента не потребует дополнительных расходов из госбюджета.