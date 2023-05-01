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Додон ответил Медведеву: "Приднестровье – это часть Молдовы, и точка"

Додон ответил Медведеву: "Приднестровье – это часть Молдовы, и точка"
фото-коллаж Point.md

Экс-президент Молдовы, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Приднестровье является частью Республики Молдова.Этим заявлением в эфире программы “Новая Неделя с Анатолием Голя” на TV8 лидер ПСРМ ответил на призыв зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева “уважать суверенитет” Приднестровья.

“Как бывший президент республики Молдова, как руководитель Партии Социалистов, как государственник: мы не согласны с этим высказыванием Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что Приднестровье – это часть республики Молдова, и точка", - цитирует Додона Point.md

Он также предложил воспользоваться в ситуации Украины тем опытом, который наработали власти Молдовы при решении приднестровской проблемы. В то же время, Игорь Додон не стал отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

"Говорить сейчас, что будет и как будет, невозможно, мы это сможем сказать после окончания этой войны. Поэтому брать какую-то сторону, я считаю, Молдова не должна. Это моя позиция. Мы нейтральная страна. А то, что касается территорий и так далее - вот всё закончится и будет всё понятно", - считает экс-президент.

При этом он назвал происходящее в соседней стране трагедией и выразил надежду на мирное урегулирование конфликта.

"Это трагедия украинского народа, наших братьев, которые погибают. Война – всегда плохо. Неважно, где она – в Сирии, в бывшей Югославии, в Афганистане либо на Украине. Это трагедия. И это очень, очень плохо. Я очень надеюсь, что это остановится как можно быстрее, что дипломатическим путём найдут выход из этой ситуации. В Украине, к сожалению, имеем, что имеем", - сказал лидер Партии социалистов.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в комментарии к сообщению премьера Молдовы Дорина Речана о запрете въезда в страну для Владимира Путина призвал власти Кишинева “уважать суверенитет” Приднестровья. В конце недели российского посла в Молдове вызвали в МИДЕИ.
  • Сегодня, 09:35
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