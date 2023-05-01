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В Африке появятся новые посольства Украины - Кулеба

В Африке появятся новые посольства Украины - Кулеба
фото: mfa.gov.ua

Украина впервые в истории организует тренинги и семинары для африканских дипломатов, которые занимаются своими министерствами иностранных дел вопросами Европы и Украины.

Шесть африканских стран выразили заинтересованность в открытии украинских дипломатических миссий на своих территориях. Об этом 1 мая, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает korrespondent.net

"Мы уже получили от шести африканских стран согласие на открытие посольств. Это первый шаг, с которого все начинается. Мы ищем активно и уже находимся на продвинутой фазе определения будущих послов в этих странах", - сказал Кулеба.

Он не стал уточнять, о каких именно странах Африки идет речь. Но добавил, что параллельно дипломатическое ведомство Украины впервые в истории организует тренинги и семинары для африканских дипломатов, которые занимаются вопросами Европы и Украины.

"Таким образом мы насыщаем их своим видением и помогаем им лучше понять, что происходит, и соответственно - занять более благосклонную позицию", - рассказал Кулеба.

Глава дипломатии подчеркнул, что сотрудничество Украины с Африкой стало активным и Киев не только усиливает свое присутствие на другом континенте, но и активно вовлекает дипломатов африканских стран в общественную и политическую жизнь в стране.
  • Сегодня, 09:56
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