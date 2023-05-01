Dnestr.TV

 
0

Скончался модельер Валентин Юдашкин

Скончался модельер Валентин Юдашкин
фото: EPA/ТАСС модельер Валентин Юдашкин

На 60-м году жизни скончался художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении модельера.

"Да, Валентин Абрамович скончался", - сказал собеседник агентства.

В окружении модельера агентству также сообщили, что последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. "В пятницу был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось", - добавил собеседник агентства.

О смерти Юдашкина также сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на его супругу.

Юдашкин родился в 1963 году. Он является советским и российским художником-модельером, Народным художником России, заслуженным деятелем искусств России, а также академиком Российской академии художеств.

Как сообщали ранее СМИ, в 2016 году у модельера был диагностирован рак почки.
  • Сегодня, 14:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна