На 60-м году жизни скончался художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении модельера.
"Да, Валентин Абрамович скончался", - сказал собеседник агентства.
В окружении модельера агентству также сообщили, что последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием. "В пятницу был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось", - добавил собеседник агентства.
О смерти Юдашкина также сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на его супругу.
Юдашкин родился в 1963 году. Он является советским и российским художником-модельером, Народным художником России, заслуженным деятелем искусств России, а также академиком Российской академии художеств.
Как сообщали ранее СМИ, в 2016 году у модельера был диагностирован рак почки.