ДТП с участием трёх автомобилей произошло 2 мая примерно в 17:20 на перекрёстке улиц Ленина и Молодёжной в с. Владимировка Слободзейского района.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, по улице Ленина в одном направлении друг за другом двигались Volkswagen, BMW и Audi. Водитель Volkswagen намеревался повернуть налево, на улицу Молодёжную.
Практически в это же время на обгон пошёл BMW. Чтобы избежать столкновения, водитель взял левее, выехал за пределы проезжей части, зацепил трубу ливнёвки. У авто вырвало переднюю стойку с колесом, машина перевернулась.
Двигавшаяся сзади Audi не успела затормозить и врезалась в Volkswagen.
Пятерых человек с места аварии скорая помощь увезла в Республиканскую клиническую больницу. Водитель BMW в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию. Других обследовали врачи, видимых тяжёлых травм у них не наблюдается.