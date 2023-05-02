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ДТП с участием трёх машин

ДТП с участием трёх машин
фото:mvdpmr.org

ДТП с участием трёх автомобилей произошло 2 мая примерно в 17:20 на перекрёстке улиц Ленина и Молодёжной в с. Владимировка Слободзейского района.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, по улице Ленина в одном направлении друг за другом двигались Volkswagen, BMW и Audi. Водитель Volkswagen намеревался повернуть налево, на улицу Молодёжную.

Практически в это же время на обгон пошёл BMW. Чтобы избежать столкновения, водитель взял левее, выехал за пределы проезжей части, зацепил трубу ливнёвки. У авто вырвало переднюю стойку с колесом, машина перевернулась.

Двигавшаяся сзади Audi не успела затормозить и врезалась в Volkswagen.

Пятерых человек с места аварии скорая помощь увезла в Республиканскую клиническую больницу. Водитель BMW в тяжёлом состоянии госпитализирован в реанимацию. Других обследовали врачи, видимых тяжёлых травм у них не наблюдается.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

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