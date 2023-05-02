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На Украине предложили ввести награду «орден Бандеры»

На Украине предложили ввести награду «орден Бандеры»
фото из открытых источников

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием ввести государственную награду «Орден Степана Бандеры» и награждать им военнослужащих за героизм и мужество при защите «территориальной целостности» своей страны.

Петицию зарегистрировали 1 мая. На утро 2 мая она набрала почти 200 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения., сообщает РИА Новости

Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов"* и был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* — один из самых сложных вопросов в отношениях Варшавы и Киева.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" республики, а ее участникам — право на соцгарантии.

Медведев возмутился идеей ввести на Украине орден Степана Бандеры

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на украинскую петицию с призывом создать государственную награду в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры словами «Вот. Дожили». Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале, пишет lenta.ru

[i]" Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити... А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология", — написал Медведев.

На Украине предложили ввести награду «орден Бандеры»
[i]скрин Telegram-канала[/i]
  • Сегодня, 21:58
  • DTV
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