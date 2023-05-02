В США стараются не замечать отсутствие расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов, произошедшей 2 мая 2014 года. Об этом в ее девятую годовщину заявило посольство России в Вашингтоне, сообщают "Известия"
«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли всё, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. В Соединенных Штатах решили этого «не заметить», — заявила дипмиссия в своем Telegram-канале.
В посольстве отметили, что одесская трагедия навсегда останется одной из самых позорных страниц в истории Украины и является точкой невозврата.
«По меньшей мере 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли, выпрыгивая из окон. Сотни получили тяжелые увечья. Единственной их «виной» было несогласие с агрессивной политикой пришедших к власти неонацистов и желание оставаться русскими», — говорится в сообщении.
"Сейчас понятно, что кровавая бойня в Одессе - точка невозврата, - указали дипломаты РФ. - Иллюзии исчезли, страна семимильными шагами стала превращаться в копию нацистского рейха. Наследники [лидера запрещенной в РФ экстремистской Организации украинских националистов Степана] Бандеры начали карательную военную операцию в отношении жителей Донбасса, в ходе которой массово совершались преступления против гражданского населения. Террор против инакомыслящих, цензура и дискриминация превратились в основу государственной политики на подконтрольной Киеву территории", цитирует сообщение посольства России в ВашингтонеТАСС
Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трагедия в Одессе стала повторением преступлений бандеровцев в Хатыни в 1943 году во время Великой Отечественной войны.
Трагедия в Одессе
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.
Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.