Молдавская авиакомпания Air Moldova, которая этой весной многократно отменяла полеты, 2 мая объявила что окончательно приостанавливает рейсы и продажу билетов.
Перевозчик подал запрос в судебную инстанцию для проведения реструктуризации. Там считают, что это поможет решить финансовые проблемы и привлечь $ 50 миллионов от инвесторов, сообщает eadaily.com
«Сегодня авиакомпания Air Moldova подала в суд ходатайство об утверждении ускоренной реструктуризации компании. Это план действий, направленный на то, чтобы избежать банкротства авиакомпании, решить существующие проблемы и освоить инвестиции», — отмечается в пресс-релизе.
Там уточнили, что ожидаемые инвестиции позволят решить финансовые проблемы компании и пополнить собственный флот, но они не могут быть осуществлены без ускоренной процедуры реструктуризации из-за повышенного риска атаки со стороны существующих кредиторов.
Авиаперевозчик уточнил, что приостанавливают полеты и продажу билетов до решения суда. Через три дня после вердикта, компания может возобновить работу. Air Moldova извинилась, что не может выполнить взятые на себя обязательства, и называет сложившеюся ситуацию «беспрецедентной в области гражданской авиации».
Орган гражданской авиации 2 мая прокомментировал объявление Air Moldova об отмене всех авиарейсов и продажи билетов. В ведомстве призвали пассажиров, которые уже купили билеты на отмененные рейсы требовать возврата денег, сообщает newsmaker.md
«В связи с отменой всех рейсов Air Moldova мы призываем пассажиров отстаивать свои права, требуя от авиакомпании возмещения стоимости билетов. В случае возникновения трудностей или отказа в возмещении стоимости билетов пассажиры могут обратиться за поддержкой в Орган гражданской авиации», — отметили в ведомстве, призвав в случае необходимости обращаться за бесплатной консультацией по телефону (022) 823583.