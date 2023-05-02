Dnestr.TV

 
0

Авиакомпания Air Moldova не будет летать до решения всех финансовых проблем

Авиакомпания Air Moldova не будет летать до решения всех финансовых проблем
иллюстрация: Twitter

Молдавская авиакомпания Air Moldova, которая этой весной многократно отменяла полеты, 2 мая объявила что окончательно приостанавливает рейсы и продажу билетов.

Перевозчик подал запрос в судебную инстанцию для проведения реструктуризации. Там считают, что это поможет решить финансовые проблемы и привлечь $ 50 миллионов от инвесторов, сообщает eadaily.com

«Сегодня авиакомпания Air Moldova подала в суд ходатайство об утверждении ускоренной реструктуризации компании. Это план действий, направленный на то, чтобы избежать банкротства авиакомпании, решить существующие проблемы и освоить инвестиции», — отмечается в пресс-релизе.

Там уточнили, что ожидаемые инвестиции позволят решить финансовые проблемы компании и пополнить собственный флот, но они не могут быть осуществлены без ускоренной процедуры реструктуризации из-за повышенного риска атаки со стороны существующих кредиторов.

Авиаперевозчик уточнил, что приостанавливают полеты и продажу билетов до решения суда. Через три дня после вердикта, компания может возобновить работу. Air Moldova извинилась, что не может выполнить взятые на себя обязательства, и называет сложившеюся ситуацию «беспрецедентной в области гражданской авиации».

Орган гражданской авиации 2 мая прокомментировал объявление Air Moldova об отмене всех авиарейсов и продажи билетов. В ведомстве призвали пассажиров, которые уже купили билеты на отмененные рейсы требовать возврата денег, сообщает newsmaker.md

«В связи с отменой всех рейсов Air Moldova мы призываем пассажиров отстаивать свои права, требуя от авиакомпании возмещения стоимости билетов. В случае возникновения трудностей или отказа в возмещении стоимости билетов пассажиры могут обратиться за поддержкой в Орган гражданской авиации», — отметили в ведомстве, призвав в случае необходимости обращаться за бесплатной консультацией по телефону (022) 823583.


  • Сегодня, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна