Пожизненные степени инвалидности будут пересмотрены. Данная мера необходима для того, чтобы исключить злоупотребления и обеспечить честность системы, заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.
В ходе передачи на “Radio Moldova” Бузу сообщил, что пересмотр будет опробован в этом году в трёх районах страны, где количество людей со степенью инвалидности превышает средний показатель по республике, пишет KP.MD
"У нас будет механизм, с помощью которого мы будем пересматривать эти досье. Мы также проследим за тем, чтобы в рамках Совета по делам инвалидов процессы были более консолидированными, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. Теперь у нас есть доступ к большему количеству данных, мы сможем увидеть, где есть отклонения и злоупотребления, и тогда мы сможем вмешаться гораздо быстрее. У нас будет группа по внедрению, она сделает выборку людей, которые будут приглашены для прохождения более быстрой процедуры рассмотрения, мы постараемся сделать процесс как можно более простым, как можно более удобным", – отметил министр труда и соцзащиты РМ.
Алексей Бузу подчеркнул, что также ведётся работа по укреплению социальной инспекции, чтобы все ресурсы защиты граждан использовались по назначению.
фото: point.md,министр труда Алексей Бузу
Министр труда о невыплате зарплат тысяче соцработников: У нас нет денег
Ранее сообщалось, что в социальной сфере Республики Молдова возникла сложная ситуация.
Более 1000 персональных ассистентов не получили зарплату вовремя. Об этом сообщил министр труда Алексей Бузу в эфире телеканала N4, пишет point.md “Персональные ассистенты в Республике Молдова наняты как из государственного бюджета, так и из Фонда защиты населения. Этот фонд – часть государственного бюджета, в котором накапливаются суммы от аэропортового сбора, налога на перевозку", - цитирует Бузу rupor.md
"В этом году у нас недопоступления в этот фонд, а это значит, что для части людей, в основном речь идет о персональных ассистентах, финансируемых из этого фонда, нет денег на выплату заработной платы, поэтому и есть задержки. Но, в скором времени мы внесем коррективы в бюджет, и эти люди получат свои зарплаты. Что касается надбавки в 1300 леев, то эту сумму должен оплатить районный совет”, – сказал он.
Министр уточнил, что зарплата этих сотрудников ниже средней зарплаты по стране и составляет около 6000 леев, учитывая 1300 леев, которые должны платить местные власти.
О задержке зарплат сообщил бывший премьер-министр Ион Кику на своей странице в Facebook. Он написал, что персональные ассистенты из Сорок прислали ему письмо и попросили о помощи.