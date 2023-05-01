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Евросоюз запретил экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Евросоюз запретил экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия (ЕК) запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. В случае необходимости ограничения могут быть продлены и после 5 июня, передаёт ТАСС

"Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины. Меры вступят в силу со 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", - заявила Еврокомиссия.

ЕК подчеркнула, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины. Еврокомиссия также сообщила о намерении запустить расследования по ряду других товаров, поставляющихся с Украины. Если она придет к заключению, что эти товары также подрывают стабильность европейского рынка, в их отношении также могут последовать ограничения.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции с Украины из-за затоваривания своих рынков украинской агропродукцией, в результате чего местные фермы оказались на грани разорения.

Еврокомиссия пообещала фермерам пяти пострадавших от затоваривания зерном стран €100 млн помощи из бюджета ЕС.
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