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Полиция проводит в Кишиневе масштабные учения к европейскому саммиту

Полиция проводит в Кишиневе масштабные учения к европейскому саммиту
фото : Poliția Republicii Moldova

Тактические учения полиции, в рамках которых будут отработаны действия по передвижению официальных колонн начались в молдавской столице в среду утром, сообщает специально созданная к саммиту Европейского политического сообщества в Кишиневе медиагруппа.

Учения начались в кишиневских секторах Ботаника, где пролегает основная трасса от аэропорта, и Центр, сообщает sputniknews.ru

"Тактические учения организуются МВД по согласованию с органами национальной безопасности и проводятся в условиях интенсивного движения на основных магистралях столицы", - отмечается в сообщении.

Власти делают ставку на "сотрудничество граждан с правоохранительными органами, выполнение их требований, соблюдение требований сотрудников полиции, правильную парковку и соблюдение правил дорожного движения".

Уже через час проведения учений в Кишиневе образовались километровые пробки, управление электротранспорта сообщило, что интервал между прибытием на остановки троллейбусов возрастает до 25 минут с обычных для буднего дня 5-7. В соцсетях появились многочисленные гневные комментарии участников движения.

В полиции, однако, сообщили, что тактические учения "проходят в нормальном режиме".

"Тактико-имитационные учения проходят в штатном режиме, без происшествий. Силовики синхронизировали действия таким образом, чтобы снизить уровень дискомфорта в дорожном движении", - уточнили в пресс-релизе.

Уточняется, что в течение мая органы национальной безопасности организуют учения для укрепления межведомственного сотрудничества, оперативной совместимости и повышения способности организовывать и реагировать, необходимые для беспрепятственного проведения саммита Европейского политического сообщества, который состоится 1 июня.
  • Сегодня, 10:52
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