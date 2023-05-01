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Лимит потребления газа для населения

Лимит потребления газа для населения

В Приднестровье завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня прекращается подача тепла в жилые дома.

Как сообщила пресс-служба ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», в связи с окончанием отопительного периода будет пересмотрен лимит потребления газа для населения. Если зимой он составляет в месяц 400 кубометров на квартиру или дом либо 500 кубометров для многодетных семей и одиноко проживающих пенсионеров, то летом потребность в газе уменьшается. Поэтому и норма потребления корректируется.

Для абонентов при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения она составит 8 кубометров в месяц.

Для абонентов, у которых установлена газовая плита и отсутствует централизованное горячее отопление, – 13 кубометров в месяц.

Если в доме или квартире установлены газовая плита, а также газовая колонка или двухконтурный отопительный котел и отсутствует горячее водоснабжение от централизованного теплового пункта, то норма потребления составит 27 кубометров в месяц.

Цена газа в пределах лимита составляет 0,81 рубля за 1 кубометр.

Газ, потреблённый сверх указанных объёмов, оплачивается по тарифу 1,12 рубля за 1 кубометр. Изменения тарифов, лимитов и льгот, по сравнению с предыдущими периодами, не произошло.

В связи с окончанием отопительного сезона специалисты газового хозяйства советуют перевести двухконтурные газовые котлы в режим только подогрева воды или «летний режим», отключить от сети оборудование, которое летом не используется, при помощи пылесоса и влажной тряпки очистить радиаторы и другие элементы отопительной системы от пыли и грязи.

Если у жителей села есть печь с газовой горелкой и дымоход, то после окончания отопительного сезона надо очистить дымоход от накопившегося в нём мусора и сажи. Для этого можно использовать специальные щётки и инструменты. Можно обратиться к специалисту. Он проверит состояние дымохода и печи. При обнаружении трещин или других повреждений их необходимо заделать. Также важно следить за тем, чтобы в дымоход не попадали листья, ветки, мусор и другие предметы, - они могут вызвать заторы и повреждения.

Вызывать специалиста для отключения системы отопления необязательно. Однако они всегда готовы помочь.

Правда, в некоторых случаях вызов специалиста необходим. Например, если вы используете сложное газовое оборудование. Или планируете проводить замену, перестановку либо ремонт отопительного котла, газовой колонки или плиты. В этих случаях специалист сможет правильно провести эти процедуры и обеспечит безопасность дальнейшего использования техники.

Менять воду в системе отопления обычно требуется раз в несколько лет в зависимости от вида отопительного оборудования, качества воды и других факторов. Новую воду набирают после замены отопительного оборудования или ремонта системы отопления. Ну а при сильном загрязнении жидкости рекомендуется проводить её частичную или полную замену. Конкретную ситуацию можно обсудить со специалистом во время плановой проверки бытового оборудования.

Если система отопления используется на регулярной основе и в неё залита качественная вода, вероятность образования известкового налета минимальна. Чтобы правильно обслуживать систему отопления, необходимо руководствоваться паспортом газового оборудования от завода-изготовителя.

Сливать воду из системы необходимо, если отопление не будет использоваться в холодное время.

Кроме того, специалисты газового хозяйства напоминают, что просто осмотреть газовую технику на предмет повреждений или неисправностей недостаточно. Необходимо пускать в дом сотрудников «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». Они приходят, чтобы провести плановое обслуживание газоиспользующего оборудования согласно нормативам и графикам. Специалисты профессионально выявят неисправности, а также предотвратят их возникновение в будущем.
  • Сегодня, 13:30
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