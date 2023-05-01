Госпрограмма по развитию минерально-сырьевой базы, рациональному и комплексному использованию минеральных ресурсов и охране недр в Приднестровье начала работать в прошлом году. Она рассчитана на 5 лет, до 2026 года.
Верховный Совет принял государственную программу в июле 2021 года. Среди ее основных задач – разведка месторождений полезных ископаемых и обеспечение потребностей государства в минерально-сырьевых ресурсах. В первую очередь, песка и песчано-гравийных пород. Так, в прошлом году в Рыбницком районе на участке «Бутучаны» пробурили 6 скважин, а на участке «Жура» – 4 скважины, сообщает пресс-служба ВС ПМР
В течение 2022 года в республике в рамках госпрограммы проводился поиск и мониторинг режима подземных вод, а также контроль за рациональным их использованием. Большое внимание уделили защите подземных вод от загрязнений. Специалисты обследовали 13 объектов ТБО в Дубоссарском районе рядом с сеалми Роги, Цыбулёвка, Гармацкое, Дойбаны I и II, Койково, Дубово, Новые Гояны, Новокомиссаровка, Красный Виноградарь, Афанасьевка, Дубоссары.
Также проводился постоянный мониторинг развития экзогенных процессов на территории республики, были разработаны и реализованы меры по предотвращению оползней.
Согласно отчету, подготовленному Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, на финансирование госпрограммы в 2022 году из республиканского бюджета выделили чуть больше 1 миллиона рублей, уровень исполнения госпрограммы составил 91%.