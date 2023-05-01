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В Польше назревает конфликт из-за украинской плодово-ягодной продукции

В Польше назревает конфликт из-за украинской плодово-ягодной продукции

В Польше после проблем с импортом зерна вырисовывается еще один скандальный аспект — у многих предприятий холодильные камеры забиты украинской продукцией. Они утверждают, что им уже невыгодно покупать польские фрукты.

«Для нас это драма», — говорит президент Ассоциации производителей фруктов Польши Мирослав Малишевский. Организация опубликовала на сайте обращение «Нет импорту из Украины!», со ссылкой на ukrayina.pl передает east-fruit.com

В нем написано: «Требуем незамедлительную информацию о количестве замороженных продуктов, соков и других фруктовых продуктов, которые Украина импортировала в нашу страну».

«Мы требуем усиления контрольной деятельности, особенно в сфере тестирования на остатки защитных веществ, тяжелых металлов и других веществ, не соответствующих стандартам Польши и ЕС. А также немедленного пересмотра международных соглашений, принятых Польшей за последние годы, что позволило проводить практику неконтролируемого импорта сельскохозяйственной продукции из Украины», — говорится в заявлении.

Мирослав Малишевский в интервью Wirtualna Polska добавил, что через несколько недель начинается первый урожай. «Сначала это будет земляника садовая (клубника), потом малина, вишня, смородина. В начале сезона ситуация будет очень сложной», — говорит он.

«Первый кризис, безусловно, коснется производителей фруктов и ягод. Но есть большая вероятность, что ситуация на рынке яблок не будет гораздо лучше. Собираем их осенью, тогда сок делаем. Мы уже знаем, что он импортируется в Польшу, и, пожалуй, его будет много. Это огромная конкуренция и угроза польскому плодоводству», — отмечает председатель Ассоциации производителей фруктов Польши.

По словам Марцина Тица, производителя земляники садовой и малины из Свентокшиского воеводства, фермеры с прошлого года тревожатся, каким будет сезон для клубники или малина.

«Мы не смогли конкурировать с фруктами из Украины в холодильных камерах. В прошлом году на них не накладывались пошлины и налоги. Владельцы холодильной камеры показали мне накладные на замороженную малину из Украины. Готовый продукт, который у них в наличии, был по такой же цене, какую они должны были бы заплатить мне здесь за свежий продукт, который они еще должны были переработать. А замороженные продукты из Украины попадали в Польшу «как туристы», — добавляет он.

Президент Ассоциации польских производителей фруктов добавляет, что их беспокоит, «обеспечено ли качество этих продуктов и безопасность для потребителя».

«Многие средства защиты растений мы не можем использовать в Польше, а в Украине это разрешено. Эта продукция попадает в нашу страну. По нашему мнению, это происходит без контроля», — говорит он.

В прошлом году, по данным СМИ в Польшу было ввезено 24 тыс. тонн замороженной малины из Украины. Один из порталов в конце января этого года сообщал, что более 60% всей производимой в Украине замороженной малины было экспортировано в Польшу.

Предприниматели говорят, что покупать замороженные продукты из Украины гораздо дешевле.

«Это значит, что польским производителям даже некуда будет продавать фрукты. А те, кто рискует купить малину для приготовления замороженных продуктов, захотят сделать это по очень низким ценам. Для нас это драма», — отмечает руководитель.

«Мы принимаем меры, чтобы прекратить эту практику. Мы предложим оказать нам поддержку для экспорта фруктов за пределы Европейского Союза. Иначе, не по нашей вине, у нас будут проблемы. Предупреждаем, что нужно действовать сейчас», — призывает Малишевский.

east-fruit.com
  • Сегодня, 13:47
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