В УВД г. Тирасполь 3 мая до обеда поступило свыше полутора десятков звонков от граждан, которые обеспокоены состоянием близких родственников. Как выяснилось, среди обратившихся в основном пенсионеры. Неизвестные звонили им с молдавских номеров, представлялись следователями и сообщали, что родные попали в ДТП, срочно нужна крупная сумма денег на операцию, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Граждане проявляли бдительность и не разговаривали со звонившими, сообщили в милицию об инцидентах.
Милиция напоминает: если звонят неизвестные люди и представляются врачами или сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что ваш родственник попал в ДТП или иную беду и срочно нуждается в помощи, а вам якобы необходимо передать через курьера крупную сумму, знайте: это мошенники!
Ваши действия:
– Прекратите разговор! – Свяжитесь с родственниками, которые будто бы попали в беду. – Если это не удаётся, позвоните на линию «102» в любом населённом пункте ПМР и уточните информацию, которую сообщили неизвестные лица.