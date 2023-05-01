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Мошенники терроризируют по телефону

Мошенники терроризируют по телефону
фото из открытых источников

В УВД г. Тирасполь 3 мая до обеда поступило свыше полутора десятков звонков от граждан, которые обеспокоены состоянием близких родственников. Как выяснилось, среди обратившихся в основном пенсионеры. Неизвестные звонили им с молдавских номеров, представлялись следователями и сообщали, что родные попали в ДТП, срочно нужна крупная сумма денег на операцию, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Граждане проявляли бдительность и не разговаривали со звонившими, сообщили в милицию об инцидентах.

Милиция напоминает: если звонят неизвестные люди и представляются врачами или сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что ваш родственник попал в ДТП или иную беду и срочно нуждается в помощи, а вам якобы необходимо передать через курьера крупную сумму, знайте: это мошенники!

Ваши действия:

– Прекратите разговор!
– Свяжитесь с родственниками, которые будто бы попали в беду.
– Если это не удаётся, позвоните на линию «102» в любом населённом пункте ПМР и уточните информацию, которую сообщили неизвестные лица.
  • Сегодня, 13:55
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