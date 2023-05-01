Рентгеновский сканер установили в Кишиневском международном аэропорту. Устройство X-Ray Astrophysics Таможенная служба РМ получила от Агентства по обороне и снижению угроз США (DTRA).
“Теперь сотрудники таможни смогут быстрее обнаруживать незаконные предметы, ввозимые в Молдову через аэропорт Кишинева. Вместе мы фактически закрыли дверь контрабанде в Молдове”, – заявила Лаура Гроссо из DTRA, передает rupor.md
Установке нового рентгеновского сканера предшествовало обучение. Оно проходило в Учебном центре Таможенной службы и в здании Таможенного поста Международного аэропорта Кишинева.
“Учебный курс состоял из теории и практики, его провели два тренера из Румынии из Mira Technologies Group. Программа обучения включала следующие темы: вводные аспекты, радиационная безопасность, обучение операторов, испытательные наборы, практическая работа, система рентгеновского генератора, система визуализации и поддержки, программное обеспечение XIS”, - сообщили в ведомстве.