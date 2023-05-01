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Russia Today: ВСУ перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья

Russia Today: ВСУ перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья
иллюстрация: novostipmr

Источник рассказал RT, что ВСУ перебросили тысячи своих боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

Сообщается, что с начала марта в районах населённых пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары, предназначенные для хранения сельхозпродукции, украинским войскам для размещения личного состава и техники, передаёт russian.rt.com

За апрель туда направили до 4 тыс. военнослужащих, которые теперь размещаются в этих ангарах и раз в 2-3 дня меняют места дислокации.

С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооружённую провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР).

Russia Today: ВСУ перебросили военных в Одесскую область для провокации против Приднестровья
скрин t.me/rt_russian
  • Сегодня, 14:17
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