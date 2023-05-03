Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, график работы главы государства не изменился.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.
Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы и парада 9 мая. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение — где и когда посчитает нужным.
В Киеве прокомментировали попытку атаки на Кремль
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев непричастен к атаке беспилотников на Кремль, передает агентство France-Presse, сообщает ria.ru
"Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", – цитирует Подоляка РИА Новости.
Этой же версии придерживается пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял (Владимир) Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – приводит слова Никифорова издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.