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Украинские дроны попытались атаковать Кремль

Украинские дроны попытались атаковать Кремль

Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщили в администрации президента.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.

В результате атаки никто не пострадал, график работы главы государства не изменился.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, сегодня он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе, уточнил представитель Кремля.

Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы и парада 9 мая. Российская сторона оставляет за собой право ответить на это нападение — где и когда посчитает нужным.

В Киеве прокомментировали попытку атаки на Кремль

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев непричастен к атаке беспилотников на Кремль, передает агентство France-Presse, сообщает ria.ru

"Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль", – цитирует Подоляка РИА Новости.

Этой же версии придерживается пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял (Владимир) Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – приводит слова Никифорова издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

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