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В Свято-Петропавловский женский монастырь прибыли святыни

В Свято-Петропавловский женский монастырь прибыли святыни
фото: novostipmr.com

В Свято-Петропавловский женский монастырь, расположенный в Бендерах, прибыли святыни: Чудотворная икона блаженной Матроны Московской и частица мощей святой, а также Плащаница преподобной Параскевы Сербской.

Святыни будут находиться в обители до 5 июня, сообщает novostipmr.com

Все желающие могут подать записки о здравии родных и близких, а также приложиться к святыне. Ежедневно в монастыре совершаются молебны в 9:00 и в 14:00.

  • Сегодня, 19:42
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