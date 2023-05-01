Dnestr.TV

 
0

В Одессе переименовали два района

В Одессе переименовали два района
фото из открытых источников

Суворовский и Малиновский районы города, согласно решению горсовета, теперь называются Пересыпский и Хаджибейский, пишет korrespondent.net

Власти Одессы в среду, 3 мая, поддержали переименование Суворовского и Малиновского районов города. Об этом сообщил Одесский городской совет.

Местные депутаты на сессии горсовета решили переименовать Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский.

Сам проект о переименовании был опубликован на сайте горсовета во вторник, 2 мая. В документе указано, что эти названия рекомендованы историко-топонимической комиссией.

Отметим, что накануне в городе прошел опрос по переименованию указанных районов. Он закончился 29 апреля в 10:00.

В голосовании за изменение названия Суворовского района на Пересыпский приняли участие 5617 человек. Тогда как в переименовании Малиновского района в Хаджибейский приняли участие 4658 граждан.

Два района Одессы были названы в честь генералиссимуса Александра Суворова и маршала СССР Родиона Малиновского.

Напомним, что в прошлом году, в конце августа, на помещении железнодорожного вокзала в Одессе прикрыли советскую символику – орден Ленина.
  • Сегодня, 19:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна