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В Одессе переименовали два района
фото из открытых источников
Суворовский и Малиновский районы города, согласно решению горсовета, теперь называются Пересыпский и Хаджибейский, пишет korrespondent.net
Власти Одессы в среду, 3 мая, поддержали переименование Суворовского и Малиновского районов города. Об этом сообщил Одесский городской совет.
Местные депутаты на сессии горсовета решили переименовать Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский.
Сам проект о переименовании был опубликован на сайте горсовета во вторник, 2 мая. В документе указано, что эти названия рекомендованы историко-топонимической комиссией.
Отметим, что накануне в городе прошел опрос по переименованию указанных районов. Он закончился 29 апреля в 10:00.
В голосовании за изменение названия Суворовского района на Пересыпский приняли участие 5617 человек. Тогда как в переименовании Малиновского района в Хаджибейский приняли участие 4658 граждан.
Два района Одессы были названы в честь генералиссимуса Александра Суворова и маршала СССР Родиона Малиновского.
Напомним, что в прошлом году, в конце августа, на помещении железнодорожного вокзала в Одессе прикрыли советскую символику – орден Ленина.
- Сегодня, 19:56
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