ЕС в среду выделил второй транш макрофинансовой помощи - 50 млн евро. Общий размер помощи составляет 150 млн евро.Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает point.md со ссылкой на infotag.md.
В начале апреля 2023 г. ЕС уже перечислил 10 млн евро в виде грантовой составляющей транша, а сейчас предоставляет 40 млн евро в виде займов для острых потребностей страны и ускорения реформ.
Подчеркивается, что перечисление средств стало возможным после того, как Еврокомиссия пришла к выводу насчет прогресса, которого Молдова добилась в усовершенствовании процесса управления госсектором, в менеджменте публичных финансов в результате утверждения стратегии в соответствующей области, укрепления правового государства и утверждения новой программы возмещения добытого преступным путем имущества.
"Макрофинансовая помощь является частью более широких усилий ЕС по поддержке Молдовы в связи с многочисленными проблемами, возникшими в последние годы. Это также поможет Молдове продвинуться по ее европейскому пути", - говорится в сообщении.
Первый транш, составивший 50 млн евро, был выделен Молдове в августе 2022 г.