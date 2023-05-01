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Молдова получила очередные 40 млн евро кредита от Евросоюза

Молдова получила очередные 40 млн евро кредита от Евросоюза
иллюстрация: laf.md

ЕС в среду выделил второй транш макрофинансовой помощи - 50 млн евро. Общий размер помощи составляет 150 млн евро.Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает point.md со ссылкой на infotag.md.

В начале апреля 2023 г. ЕС уже перечислил 10 млн евро в виде грантовой составляющей транша, а сейчас предоставляет 40 млн евро в виде займов для острых потребностей страны и ускорения реформ.

Подчеркивается, что перечисление средств стало возможным после того, как Еврокомиссия пришла к выводу насчет прогресса, которого Молдова добилась в усовершенствовании процесса управления госсектором, в менеджменте публичных финансов в результате утверждения стратегии в соответствующей области, укрепления правового государства и утверждения новой программы возмещения добытого преступным путем имущества.

"Макрофинансовая помощь является частью более широких усилий ЕС по поддержке Молдовы в связи с многочисленными проблемами, возникшими в последние годы. Это также поможет Молдове продвинуться по ее европейскому пути", - говорится в сообщении.

Первый транш, составивший 50 млн евро, был выделен Молдове в августе 2022 г.

  • Вчера, 20:57
  • DTV
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