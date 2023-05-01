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Вакцина от рака может появиться до 2030 года

Вакцина от рака может появиться до 2030 года
фото : Shutterstock/FOTODOM

Уже в этом десятилетии, до 2030 года, может появиться вакцина против рака. Об этом заявил ученый из Оксфордского университета Джонатан Квок. По его словам, уже есть несколько вариантов, которые находятся на средних стадиях исследований, передаёт mir24

«Сейчас идет гонка, в которой участвуют не менее 10 компаний и академических подразделений с разными подходами и стратегиями. Мы увидим, каковы преимущества каждого из этих подходов, какие методы лучше всего и как их можно комбинировать, чтобы обеспечить наилучший уход за пациентами», – рассказал исследователь в интервью испанской газете El Mundo.

При этом британец отметил, что их собственная вакцина появится раньше наступления 2030 года.

«Смерть от рака происходит в 70-90% случаев из-за метастазов. Мы хотим предотвратить их возникновение за счет устойчивого ответа иммунной системы, который, как мы подтвердили, может быть получен с помощью определенного вектора, который мы используем в нашей вакцине», – пояснил Джонатан Квок, добавив, что в испытаниях на мышах их препарат смог полностью предотвратить развитие метастазов. «Мы хотим добиться того же с людьми», – подчеркнул ученый.

По его словам, первый этап клинических испытаний для проверки безопасности стратегии должен начаться в ближайшие месяцы.

В России ученые из Дальневосточного федерального университета и Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН разработали новый способ лечения глиомы – самой агрессивной опухоли мозга. Он может стать основой для персонализированной терапии. Ученые выявили стволовые клетки глиомы и наметили способы борьбы с ними посредством химиотерапии, определив возможные молекулярные мишени.

  • Вчера, 21:23
  • DTV
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