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ЕС согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на €1 млрд

ЕС согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на €1 млрд
фото-коллаж: 24tv.ua

Послы Европейского Союза согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров, которые глубоко разочаровывали украинских чиновников. О договоренности сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.

Послы стран-членов ЕС одобрили соглашение на встрече в Брюсселе, положив конец спору об условиях заключения контрактов, передает point.md со ссылкой на eurointegration.com.ua

"Послы ЕС приняли решение о предоставлении помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместной закупки боеприпасов и ракет", – заявило председательство Швеции в Совете ЕС в Twitter.

Детали соглашения, которого удалось достичь представителям ЕС, пока публично не известны.

Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС передать 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет Украине в течение следующих 12 месяцев.

Министры иностранных дел ЕС одобрили общий план в марте, но схема закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов.

  • Сегодня, 09:03
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