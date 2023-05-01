Послы Европейского Союза согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров, которые глубоко разочаровывали украинских чиновников. О договоренности сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.
Послы стран-членов ЕС одобрили соглашение на встрече в Брюсселе, положив конец спору об условиях заключения контрактов, передает point.md со ссылкой на eurointegration.com.ua
"Послы ЕС приняли решение о предоставлении помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместной закупки боеприпасов и ракет", – заявило председательство Швеции в Совете ЕС в Twitter.
Детали соглашения, которого удалось достичь представителям ЕС, пока публично не известны.
Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС передать 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет Украине в течение следующих 12 месяцев.
Министры иностранных дел ЕС одобрили общий план в марте, но схема закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов.