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Объявлен старт конкурса творческих работ «Природа родного края»

Объявлен старт конкурса творческих работ «Природа родного края»

В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР начался приём заявок и конкурсных работ для участия в публичном конкурсе «Природа родного края». Как сообщила пресс-служба ведомства, к участию в конкурсе приглашаются все желающие. Он проводится по четырем номинациям.

Участники номинации «Заповедный уголок родного края» могут предоставить природоохранный плакат по одной из перечисленных тем:
1) «Таинственный мир заповедной природы»;

2) «Охрана заповедной природы – дело каждого»;

3) «Земля – живая мать своих детей».

Номинация «Сохраним природу!» включает в себя предоставление на конкурс природоохранного плаката по одной из следующих тем:
1) «Скажем нет лесным пожарам!» (плакаты, посвященные противопожарной агитации и правилам пожарной безопасности в лесах и на природе);

2) «Отдыхаем правильно!» (плакаты, посвящённые правилам поведения на природе);

3) «Берегите деревья – они живые»;

4) «Вода – источник жизни на Земле»;

5) «Мир вокруг нас» (плакаты, посвященные сохранению природного достояния, редких видов растений и животных).

Для участия в номинации «Когда деревья были большими» можно предоставить на конкурс фотоработы, рисунки, плакаты по одной из тем:
1) «Я и мой настоящий друг» (ребенок и представитель животного мира);

2) «Окружающий мир глазами ребенка»;

3) «Дарим шар земной детям»;

4) «Маленький помощник природы».

В номинации «Чистота природы – залог здоровья нации» предоставляются на конкурс фотоработы, рисунки, плакаты по одной из следующих тем:
1) «Чистые берега водных объектов»;

2) «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят»;

3) «Чистый воздух – здоровое поколение»;

4) «Наша жизнь зависит от здоровья планеты».

Конкурсные работы и заполненные заявки принимаются по 1 июня 2023 года по электронному адресу: krai@ecology-pmr.org, либо по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 58/3, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Контактные телефоны: 0 (533) 66632; 0 (533) 66286.

Объявление и награждение победителей конкурса состоится не позднее 19 июня.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и скачать заявку на участие можно на официальном сайте ведомства.
  • Сегодня, 09:21
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