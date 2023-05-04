В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР начался приём заявок и конкурсных работ для участия в публичном конкурсе «Природа родного края». Как сообщила пресс-служба ведомства, к участию в конкурсе приглашаются все желающие. Он проводится по четырем номинациям.
Участники номинации «Заповедный уголок родного края» могут предоставить природоохранный плакат по одной из перечисленных тем: 1) «Таинственный мир заповедной природы»;
2) «Охрана заповедной природы – дело каждого»;
3) «Земля – живая мать своих детей».
Номинация «Сохраним природу!» включает в себя предоставление на конкурс природоохранного плаката по одной из следующих тем: 1) «Скажем нет лесным пожарам!» (плакаты, посвященные противопожарной агитации и правилам пожарной безопасности в лесах и на природе);
2) «Отдыхаем правильно!» (плакаты, посвящённые правилам поведения на природе);
3) «Берегите деревья – они живые»;
4) «Вода – источник жизни на Земле»;
5) «Мир вокруг нас» (плакаты, посвященные сохранению природного достояния, редких видов растений и животных).
Для участия в номинации «Когда деревья были большими» можно предоставить на конкурс фотоработы, рисунки, плакаты по одной из тем: 1) «Я и мой настоящий друг» (ребенок и представитель животного мира);
2) «Окружающий мир глазами ребенка»;
3) «Дарим шар земной детям»;
4) «Маленький помощник природы».
В номинации «Чистота природы – залог здоровья нации» предоставляются на конкурс фотоработы, рисунки, плакаты по одной из следующих тем: 1) «Чистые берега водных объектов»;
2) «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят»;
3) «Чистый воздух – здоровое поколение»;
4) «Наша жизнь зависит от здоровья планеты».
Конкурсные работы и заполненные заявки принимаются по 1 июня 2023 года по электронному адресу: krai@ecology-pmr.org, либо по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 58/3, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.