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Новую высокопрочную сталь создали сибирские ученые

Новую высокопрочную сталь создали сибирские ученые
фото : Shutterstock/FOTODOM

Сибирские ученые из Института цветных металлов Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новую высокопрочную сталь, которая устойчива к экстремальным воздействиям и износу.

Основой нового материала стала сталь Гадфильда с высоким содержанием углерода и марганца, которую часто используют при изготовлении деталей горного оборудования и танков. Для создания новой стали не нужно проводить многократную термообработку металла, что значительно упрощает и удешевляет процесс производства. Ученым удалось правильно подобрать легирующие добавки, чтобы создать высокопрочный материал, передаёт mir24

Старший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Александр Косович отметил, что новая сталь была протестирована и подтверждена методами математической статистики. Он также заявил, что химический состав стали действительно хорошо подходит для применения в экстремальных условиях, сообщает RT со ссылкой на данные Минобрнауки России.

Ранее ученые из РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева разработали высокопрочный сплав для деталей аграрного машиностроения. Специалисты нашли способ повысить прочность стали и продлить срок ее службы. Они добавили в состав молибден, ниобий и титан, а также подобрали оптимальный режим термомеханической обработки.
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