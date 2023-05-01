Значительную часть Приднестровья занимают пахотные земли, и лишь 8% от общей площади занимают леса. Это 31 тысяча гектаров. Для территории нашей республики оптимальная площадь лесов должна быть 12–14%. Госпрограммой предусмотрена высадка дубрав. На восстановление насаждений дуба черешчатого потребуется почти 2 млн. сеянцев. Потребность в посадочном материале – 7 тысяч 140 саженцев дуба на 1 гектар, сообщает пресс-служба ВС ПМР
В прошлом году по госпрограмме должны были высадить 12,5 гектаров, в итоге работы были выполнены на 85%. Причины: отсутствие достаточного количества посадочного и посевного материала, недостаточная механизация, дефицит трудовых ресурсов, наличие потрав культур дикими кабанами.
Эта информация содержится в отчете Правительства ПМР о реализации в 2022 году государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда ПМР. Госпрограмма действует с 2021 года и рассчитана на 20 лет. Поэтапное финансирование позволит эффективно использовать ресурсы и добиваться наиболее значимых результатов в восстановлении коренных лесов на территории республики.
Лесные угодья требуют ухода и рационального использования. В 2022 году в рамках госпрограммы были выполнены санитарные и лесовосстановительные рубки в Каменском, Рашковском и Дубоссарском лесничествах на площади 5,5 гектаров.
В 2021 году планом предусматривалось приобретение необходимой сельхозтехники, тракторов, мульчеров и механизмов для понижения пней на сумму 1 млн. 54 тысячи рублей. Однако из-за негативной экономической ситуации в республике на реализацию намеченных планов в 2021 году из Республиканского экофонда было выделено 128,8 тысяч рублей, то есть 17 % от намеченного. И вместо двух был приобретен только один механизм для понижения пней.
В 2022 году из Экофонда было выделено 176 тысяч рублей. Эти средства пошли на приобретение техники, одного мульчера UM-Forest. Всего сумма средств, направленных на реализацию государственной программы по восстановлению лесов, составила 374 тысяч рублей. Здесь тоже помешала негативная внешнеэкономическая ситуация, когда средства из бюджета вынужденно перенаправлялись на другие статьи расходов.
Утверждая отчет, парламентарии акцентировали внимание Правительства на том, что планирование и расходование средств должно происходить согласно направлениям и объемам, предусмотренным программой и действующим законодательством. И в случае необходимости своевременно вносить изменения в объемы и финансирование госпрограммы с учетом складывающихся экономических реалий.