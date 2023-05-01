Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе 4 пенсионерки отдали мошенникам более 322 тысяч рублей

В Тирасполе 4 пенсионерки отдали мошенникам более 322 тысяч рублей

В УВД г. Тирасполь за сутки зарегистрировано четыре факта мошенничества, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

В числе потерпевших тираспольчанки в возрасте от 72 до 85 лет. Истории заявительниц похожи: неизвестный позвонил по телефону, представился следователем, сообщил информацию о ДТП с участием близкого человека, сказал, что срочно нужны деньги. Пенсионерки передали посреднику все свои сбережения.

В общей сложности 3 мая мошенники завладели суммой, превышающей 322 тысячи рублей ПМР.

Милиция напоминает: свою деятельность активизировали мошенники! В качестве жертв выбирают в основном пенсионеров. Предупредите своих родственников и знакомых об опасности!

«Если вам позвонили неизвестные люди, представляются врачами или сотрудниками правоохранительных органов, заводят разговор о деньгах, это мошенники! Необходимо прекратить разговор и связаться с родственниками, которые будто бы попали в беду», - говорится в сообщении пресс-службы МВД ПМР.

Если это не удаётся, позвоните на линию «102» в любом населённом пункте ПМР и уточните информацию, которую сообщили неизвестные лица.

  • Сегодня, 13:55
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна