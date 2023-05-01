В УВД г. Тирасполь за сутки зарегистрировано четыре факта мошенничества, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
В числе потерпевших тираспольчанки в возрасте от 72 до 85 лет. Истории заявительниц похожи: неизвестный позвонил по телефону, представился следователем, сообщил информацию о ДТП с участием близкого человека, сказал, что срочно нужны деньги. Пенсионерки передали посреднику все свои сбережения.
В общей сложности 3 мая мошенники завладели суммой, превышающей 322 тысячи рублей ПМР.
Милиция напоминает: свою деятельность активизировали мошенники! В качестве жертв выбирают в основном пенсионеров. Предупредите своих родственников и знакомых об опасности!
«Если вам позвонили неизвестные люди, представляются врачами или сотрудниками правоохранительных органов, заводят разговор о деньгах, это мошенники! Необходимо прекратить разговор и связаться с родственниками, которые будто бы попали в беду», - говорится в сообщении пресс-службы МВД ПМР.
Если это не удаётся, позвоните на линию «102» в любом населённом пункте ПМР и уточните информацию, которую сообщили неизвестные лица.