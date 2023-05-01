Дубоссарский районный суд вынес обвинительный приговор главному врачу Дубоссарского центра гигиены и эпидемиологии Юрию Цыгули, обвиняемого в халатности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, передаёт newspmr.com
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Дубоссарской прокуратурой установлено:
Юрий Цыгуля, занимая должность главного государственного санитарного врача Дубоссарского района и города Дубоссары, был обязан рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере санитарного законодательства.
Однако с мая 2021 года, на протяжении более года главврач не предпринял мер по рассмотрению 532 указанных дел
, что привело к безвозвратному истечению сроков давности привлечения лиц к административной ответственности.
Кроме того, в указанный период времени Юрий Цыгуля не предпринял мер по организации учета и хранения 31 протокола об административных правонарушениях, что повлекло их утрату и невозможность рассмотрения.В связи с вышеизложенным:
Прокуратурой города Дубоссары и Дубоссарского района было поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении главного врача Дубоссарского центра гигиены и эпидемиологии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного УК ПМР – «халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по должности, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».
Районный суд, изучив материалы уголовного дела, а также принимая во внимание признание подсудимым вины, вынес обвинительный приговор и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 9 200 рублей ПМР.
Василий Бегунов, NewsPMR.Com