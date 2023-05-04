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Владимир Путин поздравил ветеранов и граждан Молдовы с Днём Победы

Владимир Путин поздравил ветеранов и граждан Молдовы с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан Молдовы с приближающимся Днем Победы. В письме, опубликованном сегодня, 4 мая, посольством РФ в Кишиневе, глава государства призвал «свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи» и пожелал мира и благополучия.

«В годы суровых военных испытаний сплоченность наших народов помогла сокрушить нацистских захватчиков, спасти Европу и мир от „коричневой чумы“. Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — отмечено в послании.

"Мужество, самоотверженность и стойкость воинов-фронтовиков, партизан и тружеников тыла навсегда останутся в наших сердцах и в благодарной памяти потомков. Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников. Искренне желаю всем ветеранам, проживающим на молдавской земле, доброго здоровья, душевной бодрости и долголетия, а всем гражданам Республики Молдова – мира и благополучия", – говорится в подписанном Владимиром Путиным поздравительном послании, передает aif.md

Владимир Путин поздравил ветеранов и граждан Молдовы с Днём Победы

Напомним, Парламент РМ законодательно запретил георгиевскую ленту и Знамя Победы, как «символы российской агрессии и войны», а глава государства Майя Санду назвала их «ложными символами, место которым на свалке истории».

Как сообщало EADaily , на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил о том, что Кишинев подготовил список граждан Российской Федерации, признанных нежелательными в стране подчеркнув, что президенту России Владимиру Путину тоже запрещен въезд в РМ.

«Всем тем, кто пропагандирует и сеет войну, мы закроем рты», — заявил Речан.

В Молдове за ношение георгиевской ленты в День Победы будут, как и раньше, штрафовать. Об этом объявил сегодня, 4 мая, глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану, пишет eadaily.com

На специальной пресс-конференции он пояснил, «черно-оранжевую ленту Россия использует как символ агрессии против Украины», ее ношение в РМ считается оправданием или прославлением военной агрессии. 9 мая её можно будет демонстрировать только в одном случае, если она является частью медали или награды.

По словам Чернэуцану, решение Конституционного суда от 11 апреля о том, что применять наказание можно лишь в том случае, если правоохранительные органы смогут доказать, что использование георгиевской ленты, как и латинских букв Z и V, является пропагандой войны и агрессии, ничего не меняет. Он также напомнил, что парламент Молдовы на заседании 2 марта принял декларацию, «осуждающую российскую агрессию на Украине».

«Мы все знаем, что эта лента является символом военной агрессии на территории Украины. Отталкиваясь от рекомендаций Венецианской комиссии, которая очень четко констатировала, что действия властей РМ оправданы, так как демонстрация символов, используемых армией РФ в нынешней войне, может создать опасность беспорядков и угрозу национальной безопасности. То есть георгиевская лента сейчас является символом военной агрессии. Что означает, что в Молдове запрещено производство, использование, распространение и ношение этого символа», — сказал Чернэуцану.

  • Сегодня, 14:19
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