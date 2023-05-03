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Избран новый президент Всемирного банка

Избран новый президент Всемирного банка
фото из открытых источников, новый президент Всемирного банка Аджай Банга

Совет директоров Всемирного банка объявил о том, что он одобрил назначение нового президента Аджая Банги. Он займет должность 2 июня и сменит на этом посту Дэвида Малпасса. Сейчас господин Банга занимает пост вице-президента инвесткомпании General Atlantic, а с 2010 по 2021 год он возглавлял Mastercard, передаёт kommersant.ru

Как пишет The New York Times, совет директоров избрал его не единогласно — представитель от России воздержался от голосования.

Президент Всемирного банка избирается на пять лет и может быть переизбран. Господин Малпасс уходит с должности досрочно — срок его полномочий должен был закончиться в 2024 году.

Главой Всемирного банка традиционно становится гражданин США, которого предлагает на эту должность американский президент. Поэтому кандидатуру господина Малпасса предлагал экс-президент США Дональд Трамп, а господина Банги — Джо Байден.

Господина Малпасса довольно активно критиковали экологические организации, обвиняя его в том, что под его руководством Всемирный банк не прикладывает необходимых усилий для противодействия климатическим изменениям.
  • Сегодня, 14:36
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