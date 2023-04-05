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На Украине признали наличие войск у границ с Приднестровьем

На Украине признали наличие войск у границ с Приднестровьем
Дмитрий Кулеба, скриншот видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Киев держит войска у границ Приднестровья. При этом, по его словам, Украина не намерена атаковать, сообщает gazeta.ru

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге, это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», - сказал министр в интервью молдавскому телеканалу TV8.

При этом Кулеба отметил, что ВСУ не будут предпринимать никаких инициативных действий в отношении Приднестровья.

«Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует», — подчеркнул он.

Говоря о складах вооружения в Колбасне, Кулеба уточнил, что у него нет четкого понимания, что именно находится на том складе в Приднестровье и в каком состоянии эти боеприпасы.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины стягивают технику и вооружения в сторону Приднестровья.

Телеканал RT сообщал, что ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровской Молдавской Республики
  • Сегодня, 14:46
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