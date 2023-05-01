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Президент Приднестровья провел встречу с делегацией Европейского союза

Президент Приднестровья провел встречу с делегацией Европейского союза
фото:president.gospmr.org

Глава приднестровского государства принял зарубежную делегацию во главе с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Молдовы Доротой Длоухи-Сулигой.

В основной части дискуссии Вадим Красносельский остановился на теме расследования терактов, предотвращенных в Приднестровье. Он довел до сведения собеседников информацию о промежуточных результатах расследования, подчеркнув, что озвучивает факты, делать выводы из которых должен каждый самостоятельно, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства обозначил, что признательные показания исполнителей резонансных преступлений проверялись с помощью многочисленных и разноплановых экспертиз. Всего их провели 36. Все сведения признательного характера подтверждены. Вадим Красносельский также обратил внимание на то, что призыв приднестровской стороны к зарубежным службам познакомиться с материалами следствия остался без реакции. Еще один важный аспект: следствием не обнаружено доказательств участия спецслужб Молдовы в подготовке терактов. Явно прослеживается украинский след. Заказчики преступления не установлены.

Говоря о переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой, Вадим Красносельский констатировал продолжающееся бездействие формата «5+2».

Президент ПМР считает, что он может и должен собираться, невзирая на сложность взаимоотношений между Россией и Украиной – посредниками переговорного процесса. «Возможно все. Было бы желание. Для сохранения мира надо вести диалог», – подчеркнул Вадим Красносельский. Происходящее в соседних государствах он назвал трагедий, подчеркнув, что она не должна расширяться, охватывая новые страны.

Дорота Длоухи-Сулига заверила, что Евросоюз тоже против расширения конфликта и вовлечения в него Приднестровья. Она также обозначила, что Европейский союз готов к продолжению взаимодействия как с приднестровской, так и с молдавской стороной для укрепления мер доверия.

После протокольной части встреча продолжилась без участия СМИ.
  • Сегодня, 18:34
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