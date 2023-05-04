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Минсельхоз предложит запретить ввоз украинского зерна в Молдову

Минсельхоз предложит запретить ввоз украинского зерна в Молдову
фото-коллаж Point.md

Глава Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь заявил 4 мая, что цена на пшеницу упала ниже 3 леев за килограмм по сравнению со средней ценой в 5 леев за килограмм в сельскохозяйственном сезоне 2022 г. Он раскритиковал власти за то, что они до сих пор не запретили импорт зерна из Украины, что вызвало обвал цен на пшеницу и масличные культуры, сообщает Europa Libera.

Слусарь предупредил, что если власти не примут по этому поводу решение, подобное утвержденному Еврокомиссией, фермеры выйдут на акции протеста после окончания посевных работ.

«Мы ответственные люди. Наша цель — не протестовать. Подавляющее большинство членов Ассоциации — люди с проевропейскими, пронациональными взглядами. Но когда они видят, как оперативно действует Европейский союз после протестов фермеров, аграрии настаивают на манифестациях по примеру Румынии, Польши, Болгарии. Если руководители проявляют несостоятельность, а обещания остаются невыполненными, то другого пути, кроме протестов, не остается», — цитирует Слусаря eadaily.com.

В ответе на запрос Europa Libera министерство сельского хозяйства сообщило, что такое намерение есть и что оно разрабатывает "меры, которые должны быть согласованы с национальными властями и властями ЕС".

"В соответствии с решениями сообщества, принятыми относительно введения ограничений на ввоз зерна из Украины в некоторые страны ЕС, Минсельхоз разрабатывает аналогичные меры, которые будут согласованы с национальными властями и органами ЕС", - сказано в ответе министерства.

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна в апреле, чтобы защитить отечественных аграриев. Большой приток зерна из Украины привел к обвалу цен в этих странах. Решения четырех государств подверглись критике со стороны Киева и Еврокомиссии, поскольку они были приняты в одностороннем порядке, а не на европейском уровне.

2 мая Еврокомиссия приняла решение приостановить импорт из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию до 5 июня, но разрешила транзит.

Меры направлены на четыре продукта: пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Европейский союз также предоставит пяти странам финансовую поддержку в размере не менее 100 миллионов евро для производителей зерна, для решения проблем, с которыми они сталкиваются.
  • Сегодня, 18:56
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