4 мая в Бендерах прошло очередное заседание Объединенной контрольной комиссии. Как отметил глава делегации Приднестровья Олег Беляков, диалог в ходе заседания был достаточно продуктивным, передаёт novostipmr.com
В рамках плановой ротации, проводимой в российском контингенте Совместных миротворческих сил, ОКК утвердила в должности нового военного коменданта южного участка Зоны безопасности и Района с повышенным режимом безопасности – города Бендеры, а также нового военного наблюдателя от Российской Федерации.
Обстановка в Зоне безопасности остается управляемой и контролируемой.
Объединенная контрольная комиссия не располагает какой-либо достоверной информацией о провокациях, готовящихся в День Победы. Об этом заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, комментируя появившиеся сообщения средств массовой информации.
«Мы привыкли доверять более реалистичной информации, которая поступает от компетентных органов сторон, от соответствующих представителей Объединенной контрольной комиссии и Миротворческих сил, - сказал Олег Беляков. - Доверяем той информации, которая носит объективный и последовательный характер. С учетом той информации, которая муссируется в средствах массовой информации, хочу со всей уверенностью заявить, что пока таких сведений в рамках Совместных миротворческих сил мы не имеем».
Глава приднестровской делегации подчеркнул, что в День Победы миротворцы будут выполнять свои обязанности в полном объеме.
На территории Приднестровья действует «желтый», повышенный код террористической опасности.
«Вся деятельность правоохранительных органов находится под контролем Совместных миротворческих сил, - подчеркнул Олег Беляков. – Мы контролируем количество личного состава, его вооружение, наличие владышей на право ношения оружия, выданных в рамках Миротворческой операции. Даже в этих непростых условиях взаимодействие правоохранительных органов, местных органов власти, Миротворческих сил идет повсеместно».
Остается пока нерешенным вопрос о проверке готовности постов Совместных миротворческих сил к несению службы в весенне-летний период.
«Пока мы ответа от молдавской стороны не услышали, - отметил Олег Беляков. – Решения, которые нам предлагают, носят абстрактный, двусмысленный характер. Мы к такому режиму работы не привыкли».
Делегациям не удается пока прийти к согласию и по поводу совместных тренировок миротворцев различных контингентов Совместных миротворческих сил. Мероприятия по боевой подготовке проводятся каждым контингентом в отдельности, а слаживание подразделений Совместных миротворческих сил не проводится с 2013 года.
«Мы реально видим, что это возможно, - сказал Олег Беляков. – Российская и приднестровская стороны за проведение таких мероприятий, молдавская сторона пока воздерживается».
Тем не менее, отметил Олег Беляков, диалог продолжается, и приднестровская сторона рассчитывает, что выйти на режим совместной работы все-таки удастся.