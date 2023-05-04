Dnestr.TV

 
0

В Молдове планируют упростить трудоустройство для граждан около 50 стран

В Молдове планируют упростить трудоустройство для граждан около 50 стран

В Молдове для граждан ЕС, а также еще около 20 стран могут отменить обязательное получение разрешения на работу в стране. Как сообщил 4 мая министр экономики Думитру Алайба, представляя инициативу, «молдавские компании могли бы развиваться гораздо быстрее, если бы они могли нанимать больше людей», пишет newsmaker.md

Согласно инициативе, помимо существующих категорий иностранцев, которые могут работать в РМ без предварительного получения права на временное пребывание в целях работы и временного вида на жительство в целях работы, этим правом смогут воспользоваться граждане 27 государств-членов Европейского союза, а также еще около 20 стран. Это — Албания, США, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Канада, Швейцария, Грузия, Великобритания, Черногория, Норвегия, Сербия, Турция, Украина, Исландия, Израиль, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн.

«Наши компании, и крупные, и малые, могли бы развиваться гораздо быстрее, если бы они могли набирать больше персонала. Из-за этого структурного ограничения мы из года в год упускаем возможности экономического роста и развития. Когда инвестор приезжает, чтобы начать бизнес в Молдове, он не должен начинать свой путь с подачи заявления на получение разрешения на работу. А если он хочет приехать со своей командой, он должен сделать это просто и легко, без бюрократии. А когда молдавская компания хочет нанять специалистов из-за рубежа, она не должна спотыкаться о разрешение на работу», — считает Алайба.

В то же время инициатива предлагает увеличить лимит рабочего времени для иностранных студентов с 10 часов в неделю до 30 часов в неделю, или 1 565 часов в год.

Отметим, что сейчас согласно закону «О режиме иностранце в РМ» в Молдове могут работать на основании визы, права пребывания или права на временного пребывания, без предварительного получения права на временное пребывание для работы и временного вида на жительство в целях работы, следующие категории граждан:

В Молдове планируют упростить трудоустройство для граждан около 50 стран

  • Сегодня, 19:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна