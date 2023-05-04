В Молдове для граждан ЕС, а также еще около 20 стран могут отменить обязательное получение разрешения на работу в стране. Как сообщил 4 мая министр экономики Думитру Алайба, представляя инициативу, «молдавские компании могли бы развиваться гораздо быстрее, если бы они могли нанимать больше людей», пишет newsmaker.md
Согласно инициативе, помимо существующих категорий иностранцев, которые могут работать в РМ без предварительного получения права на временное пребывание в целях работы и временного вида на жительство в целях работы, этим правом смогут воспользоваться граждане 27 государств-членов Европейского союза, а также еще около 20 стран. Это — Албания, США, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Канада, Швейцария, Грузия, Великобритания, Черногория, Норвегия, Сербия, Турция, Украина, Исландия, Израиль, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн.
«Наши компании, и крупные, и малые, могли бы развиваться гораздо быстрее, если бы они могли набирать больше персонала. Из-за этого структурного ограничения мы из года в год упускаем возможности экономического роста и развития. Когда инвестор приезжает, чтобы начать бизнес в Молдове, он не должен начинать свой путь с подачи заявления на получение разрешения на работу. А если он хочет приехать со своей командой, он должен сделать это просто и легко, без бюрократии. А когда молдавская компания хочет нанять специалистов из-за рубежа, она не должна спотыкаться о разрешение на работу», — считает Алайба.
В то же время инициатива предлагает увеличить лимит рабочего времени для иностранных студентов с 10 часов в неделю до 30 часов в неделю, или 1 565 часов в год.
Отметим, что сейчас согласно закону «О режиме иностранце в РМ» в Молдове могут работать на основании визы, права пребывания или права на временного пребывания, без предварительного получения права на временное пребывание для работы и временного вида на жительство в целях работы, следующие категории граждан: