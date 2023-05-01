Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в растрате бюджетных средств при покупке здания бывшего завода «Краян». Об этом в своем Telegram-канале сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передаёт kommersant.ru
Из сообщения САП следует, что Геннадий Труханов взят под стражу с правом внесения залога 13 млн гривен ($352 тыс.). Суд принял решение об аресте, поскольку подозреваемый не внес залог в размере 30,86 млн гривен ($844 тыс.).
По версии следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн гривен у частной структуры. При этом компания-владелец, следует из материалов дела, в начале того же года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен.
О причастности мэра Одессы к делу стало известно в 2018 году. Изначально прокуратура настаивала, что Геннадий Труханов и связанные с ним должностные лица завладели 185 млн гривен. Защита утверждала, что здание завода оценивалось выше установленной обвинением суммы. В результате суд снизил сумму причиненного мэром ущерба до 92 млн гривен.
Геннадий Труханов был избран мэром Одессы в 2014 году, а затем переизбрался на новый срок. После начала российской специальной военной операции на Украине он выступал против сноса памятника императрице Екатерине II и переименования улицы Пушкина. Господин Труханов призывал «искать компромиссы» и «избегать конфронтации с Россией». Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД проверить заявления мэра на предмет пророссийских высказываний.
Защита мэра Одессы Геннадия Труханова подаст апелляционную жалобу она определение суда, отправившего чиновника в СИЗО с правом выхода на свободу под залог 13,42 млн грн.
Об этом «Думской» сообщил адвокат городского головы Александр Лысак.
По его словам, апелляция начнет рассмотрение жалобы лишь на следующей неделе.
«Мне нужно ознакомиться с полным текстом определения, он будет завтра, в 16:00. Я пока не очень понимаю, чем руководствовался суд. Раньше они отказывали прокуратуре в содержании под стражей, говорили, что нужен баланс, что мэр должен исполнять обязанности. Что же поменялось? Почему сейчас необходимо, чтобы он сидел в СИЗО? Ну ок, СИЗО так СИЗО. Будем бороться»,-сообщил адвокат городского головы Александр Лысак.