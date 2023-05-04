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Жителям молдавского села запретили покидать дворы во время европейского саммита
фото из открытых источников
Жителям молдавского села Бульбоака запретили покидать свои дворы во время проведения саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По словам сельчан, чтобы покинуть территорию своего двора, им необходимо уведомить об этом правоохранительные органы, пишет lenta.ru
Европейский политический саммит пройдет 1 июня 2023 года в Кишиневе. В связи с мероприятием власти Молдавии закроют воздушное пространство.
Аэропорт для рядовых граждан будет закрыт. Все будет работать только на прилет еврочиновников высокого ранга.
Запрет на полеты действует с 00:00 31 мая (по местному времени) до 07:00 2 июня (по местному времени), сообщает kp.md
С 15 мая, автостоянка возле Международного аэропорта Кишинэу будет работать в особом режиме до 25 мая, в течение которого парковка автомобилей на нижних этажах будет запрещена.
Верхний этаж будет доступен для парковки.
Но с 25.05 по 02.06 (до 07.00 по местному времени) въезд на парковку Аэропорта будет запрещен на всех уровнях.
- Сегодня, 20:06
- DTV
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