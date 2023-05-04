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Жители Румынии против объединения с Молдовой и её членства в НАТО — опрос

Жители Румынии против объединения с Молдовой и её членства в НАТО — опрос
фото из открытых источников

В Румынии впервые за последние десятилетия в меньшинстве оказались те, кто поддержал бы объединение своей страны с соседней Молдовой, где «румынский», согласно заявлениям из Бухареста, также является официальным языком. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, которые были представлены в четверг на новостном сайте Digi24.ro, сообщает eadaily.com

Румынская группа социально-поведенческих исследований «Avangarde» проводила опрос с 26 по 29 апреля этого года. Опросили 850 граждан Румынии старше 18 лет. Заявленная маржа погрешности +/- 3,4%.

Согласно серии данных, собранных институтом опросов Avangarde в апреле с использованием телефонного метода, только 33% респондентов считают, что две «румыноязычные» страны должны «когда-нибудь» объединиться, в то время как 54% — не желают объединения с Молдовой.

Более ранние опросы общественного мнения показывали, что «унионисты» до этого составляли большинство в Румынии, но в Молдове сторонники объединения всегда были в меньшинстве. Опрос INSCOP Poll, проведенный в июне 2020 года, показал, что 73,7% взрослого населения Румынии согласны со слиянием их страны с Молдовой, что было на пять процентных пунктов больше, чем 68% в 2019 году.

Согласно недавнему опросу Avangarde, 50% проголосовали бы «нет», а 31% — «да», если бы завтра состоялся референдум о слиянии.

31% респондентов поддержали бы ускоренное членство Молдавии в НАТО, в то время как 40% выступили бы против ускоренного членства Молдавии в НАТО, в то время как 41% поддержали бы и 30% выступили бы против «срочного» членства Молдовы в ЕС.

На вопрос, должна ли Румыния помочь Республике Молдова войсками в случае возможного нападения России на Молдову, 56% ответили «нет», а 29% — «да». Что касается военной техники, то 48% респондентов поддержали бы, а 35% выступили бы против отправки Бухарестом военной техники в Кишинев.

О главе соседнего молдавского государства Майе Санду 38% румынских респондентов имеют хорошее мнение, 36% — нейтральное, а 19% — плохое.

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