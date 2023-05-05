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Министр обороны Израиля заявил о способности Ирана создать пять ядерных бомб

Министр обороны Израиля заявил о способности Ирана создать пять ядерных бомб
фото: EPA, Йоав Галант

Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства пяти ядерных бомб, утверждает министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает interfax.ru

"Не надо заблуждаться: Иран не ограничится созданием одной ядерной бомбы. К настоящему времени он обогатил уран до 20 и 60% в количестве, которого достаточно для производства пяти ядерных бомб", - сказал в Афинах греческому коллеге Николасу Панайотопулосу глава оборонного ведомства Израиля, которого цитирует газета The Times of Israel.

При этом Галант предупредил, что "обогащение Тегераном урана до 90% стало бы большой ошибкой и могло бы воспламенить регион".

Иранская ядерная сделка

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им ядерной программы, включая снижение уровня и объемов обогащения урана. Но в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая не завершилась до сих пор.

В конце февраля МАГАТЭ сообщило, что Иран получил 87,5 кг обогащенного до 60% урана. По словам экспертов, если этот объем урана обогатят до 90%, его хватит для получения хотя бы одной ядерной бомбы.

Власти Ирана неоднократно заверяли, что у них нет планов создания ядерного оружия.
  • Сегодня, 08:40
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