Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу высказал свое мнение относительно поздравительного послания, которое российский президент Владимир Путин направил жителям Молдовы по случаю Дня Победы.
Во время программы Puncte de Reflecție глава законодательной власти заявил, что не верит в искренность российского президента, сообщает voceabasarabiei.md
"Я не верю в искренность этого человека. Человек, развязавший страшную войну в соседней стране, желает нам мира и здоровья - как можно верить такому человеку? Десятки и сотни тысяч собственных граждан отправил погибать, убивать других людей, стирать с лица земли города и села - он желает нам мира и здоровья. У меня ощущение, что это лицемерие.
Этот ужасный персонаж, который войдет в историю как тот, кто начал войну в 21 веке, пытается паразитировать на памяти и страданиях десятков и десятков миллионов людей, погибших, оставшихся калеками, которые из-за тогдашнего режима были отправлены в Сибирь… Это попытка заработать на трагедии ХХ века, которая коснулась и нас, и этой территории", — цитирует Гросу Point.md
Кроме того, в четверг вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») председатель парламента Молдовы, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу выразил озабоченность, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке.
«Касательно Гагаузии, нам здесь предстоит провести большую работу, нам нужно многое наверстать, бороться с российской пропагандой, которая пустила глубокие корни. Нам нужно помочь гагаузам, то есть создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского, а также чтобы они изучали свой родной (гагаузский) язык, а не язык иностранного государства», — заявил Гросу в четверг вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), пишет eadaily.com
Он подчеркнул, что соответствующие шаги и решения «займут определенное время, но нет ничего невозможного».
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. Гагаузы — тюркоязычный народ христианского вероисповедания, основная часть которого компактно проживает в южной части Молдовы, русский язык для многих жителей Гагаузской автономии является вторым родным. В Гагаузии действует уложение (местная конституция), по которому в автономии действуют три официальных языка — молдавский, гагаузский и русский.
Осенью прошлого года депутаты Гагаузской автономии предложили президенту Молдовы Майе Санду повысить статус русского языка в стране. Глава республики ответила, что проблема функционирования языков является двусторонней. Санду обещала, что будет создана государственная программа по изучению государственного языка. При этом она отметила, что в Молдове нет притеснений по национальному, языковому или политическому признаку. Однако президент не уточнила, согласилась она или нет с предложением гагаузской стороны повысить статус русского языка.
Конституционный суд Молдовы 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. В ответ на это решение Народное собрание автономии (местный парламент) приняло декларацию, где отмечено, что «русский язык в безусловном порядке и дальше будет официально выступать в роли языка межнационального общения».
Парламент Молдовы в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции.
На данный момент права русскоязычного населения Молдовы защищает закон о национальных меньшинствах. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.