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Запорожская АЭС может оказаться в зоне затопления

Запорожская АЭС может оказаться в зоне затопления
Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Рекордно высокий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к прорыву дамбы и затоплению части ЗАЭС, сообщили в «Росэнергоатоме». Близлежащая дамба в Каменке-Днепровской расположена ниже по течению Днепра, чем станция.

Вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища из-за рекордно высокого уровня воды приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, заявил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, сообщает РБК

«На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это [создаст] функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности», — сказал он.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее заявил агентству, что прорыв дамбы в городе Каменка-Днепровская может угрожать затоплением десяткам тысяч жителей Запорожской области.

Каховское водохранилище расположено в нижнем течении реки Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, введено в эксплуатацию в 1956 году. Полный объем водохранилища — 18,18 км³, полезный — 6,78 км³, средняя глубина — 8,4 м.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра расположена дамба у города Каменка-Днепровская, а также Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина — половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов.

Власти Херсонской области не раз сообщали об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить Херсонскую область. «Лупят по многим объектам транспортной инфраструктуры, по всем мостам, в том числе по Каховской ГЭС, где находится Каховское водохранилище, большое количество воды», — рассказывал врио главы области Владимир Сальдо в середине октября.

Российское Минобороны 9 ноября прошлого года приняло решение отвести войска из Херсона после доклада командующего группировкой российских войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Он назвал оборону правого берега Днепра бесперспективной, указав на возможность сохранить жизни военных. Спустя два дня министерство отчиталось о завершении переброски войск и выстраивании линии обороны на правом берегу Днепра.

В том же месяце российские власти сообщали об обстрелах дамбы в городе Каменка-Днепровская. Замглавы администрации города Александр Реймер отмечал, что разрушение дамбы приведет к затоплению города и его окрестностей, в которых проживают 20 тыс. человек.

  • Сегодня, 09:10
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