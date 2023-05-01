К республиканскому Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры отдельным категориям граждан Приднестровья будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 200 рублей ПМР. Соответствующее постановление накануне подписал председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг, сообщает newspmr.com
Согласно документу, единовременная материальная помощь выплачивается следующим категориям граждан:
- участникам боевых действий по защите ПМР, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите ПМР;
- одному из родителей (матери либо отцу) участника боевых действий по защите ПМР, погибшего либо умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;
- вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, участников боевых действий по защите ПМР, погибших, либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;
- несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения возраста 23 лет) участников боевых действий по защите ПМР, погибших, либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;
- вдовам, не вступившим в повторный брак, и одному из родителей (матери либо отцу) умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти;
- несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения возраста 23 лет) умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти;
- участникам боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, ставшим инвалидами I группы общего заболевания.
Финансирование расходов по выплате единовременной материальной помощи осуществляется за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики.
Выплата единовременной материальной помощи производится соответствующими органами, осуществляющими пенсионное обеспечение по месту жительства или по месту пребывания получателя, а также путем зачисления данных выплат на счета получателей.
Выплата единовременной материальной помощи в соответствии с Положением производится в срок до 20 декабря 2023 года.