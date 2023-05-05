Почти год в Верховном Совете действует рабочая группа, задача которой – найти правовые механизмы для решения вопроса с заброшенными нежилыми зданиями. Продолжить работу по совершенствованию законодательных норм, регламентирующих порядок отчуждения бесхозяйно содержимых нежилых зданий и помещений – это один из пунктов задач, поставленных на 2023 год Верховному Совету Президентом Вадимом Красносельским во время Послания к органам госвласти и управления 17 января, передаёт пресс-служба ВС ПМР
Каждый случай с «заброшкой» уникален, поэтому единого подхода быть не может, уверены депутаты. В городах и районах изучением ситуаций с имеющимися заброшенными зданиями и помещениями занимаются госадминистрации. Сегодня лишить права собственности гражданина может только суд, но для такого решения нужны веские основания.
«Была попытка решить эту проблему. Не так давно была инициатива Правительства, которая рассматривалась в Верховном Совете ПМР. Прокуратура ПМР дала поправки, которые были учтены, и казалось, что в том виде, как было принято, вопрос решится. Эти изменения пошли в жизнь, и на практике выяснилось, как нам госадминистрации докладывают, что не хватает инструментария, много нюансов всплывает самого различного толка. Это касается огромного спектра правовых вопросов: это и нотариус, и регистрационная палата, и БТИ, и госадминистрации. Такой мультипликативный эффект у этого вопроса, что сразу все учесть очень сложно», - пояснил парламентской пресс-службе, комментируя ход работы комиссии, Антон Онуфриенко, заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политике и ЖКХ, зампредседателя рабочей группы в Верховном Совете ПМР по совершенствованию, изучению и анализу вопроса бесхозяйственно содержимых нежилых помещений (зданий).
Процесс изъятия собственности и суд – это, конечно, крайняя мера. На первоначальных этапах местные власти устанавливают собственника, если необходимо, ищут его, стараются заключить соглашение, чтобы владелец привел заброшенное помещение или здание в порядок, сделал ремонт или же за ненадобностью продал. А если собственник отказывается, или же его и вовсе не могут найти, тогда запускается процесс изъятия.
«На сегодняшний день у нас нет в законодательном поле Приднестровья такого инструмента, который бы позволял решить эту проблему таким образом: не хочешь приводить в порядок помещение, мы подадим в суд и все. Нельзя так, потому что это судьбы людей, это чье-то наследство, кто-то, может, 25 лет назад уехал в Москву и знает, что здесь у него есть дом, где жила его мама, и так далее. Да, эти помещения приходят в упадок, но знает об этом хозяин или не знает? И в связи с этим возникает много нюансов: есть заброшенный объект, у него есть хозяин и он на месте; есть заброшенный объект, есть хозяин, но он не на месте и с ним нет диалога; есть объект и мы не знаем, есть ли хозяин, живой ли он и т.д. Очень много разных вариантов. Поэтому нельзя сегодня взять и принять один раз серьезное решение и сказать, что мы проблему решили», - сказал Антон Онуфриенко.
Рабочая группа в Верховном Совете ПМР по совершенствованию, изучению и анализу вопроса бесхозяйственно содержимых нежилых помещений (зданий) собирает и изучает всю информацию, которая поступает от госадминистраций. В Бендерах начался судебный процесс по изъятию у собственника большого заброшенного здания, находящегося в аварийном состоянии. За ходом событий будут следить и изучать прецедент.
Рабочая группа продолжает свою деятельность. В какие законы будут вноситься изменения, это будет сразу пакет законодательных инициатив или же отдельные законопроекты по мере поступления информации – тоже вопрос не решен.
«Поиск баланса очень сложен. С одной стороны, мы как государство хотим навести порядок. С другой стороны, государство ни в коему случае не должно допустить нарушения прав граждан. Потому что судьбы у всех разные, ситуации у всех разные и под одну гребенку всех подвести мы не можем. Подход должен быть к каждому индивидуальный», - подчеркнул заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политике и ЖКХ.
Антон Онуфриенко отметил, что опыт западноевропейских стран есть, но законы в отношении заброшенных зданий и помещений там довольно суровые. Потому применить европейский опыт к нашей реальности фактически невозможно.