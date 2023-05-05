В Приднестровье заработала горячая линия по борьбе с амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства ПМР.
"Призываем приднестровцев, обнаруживших очаги произрастания амброзии полыннолистной на землях сельскохозяйственного назначения и землях государственного резервного фонда, проинформировать об этом специалистов отдела растениеводства и фитосанитарии управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.
Номер телефона «Горячей линии» (533) 2-67-24. При этом просим сообщить максимально полную информацию о месте произрастания карантинного сорняка – амброзии полыннолистной на землях сельскохозяйственного назначения и землях государственного резервного фонда. Также можно отправить информацию с подтверждающими фото-файлами и видеофайлами на электронный адрес: fito-pmr@mail.ru" - сообщается на сайте Минсельхоза