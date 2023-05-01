В рамках ежегодной акции «Неделя добра» курсанты военного института Минобороны пополнили банк донорской крови.
Курсанты прошли обязательную процедуру регистрации и медицинского осмотра, сдали необходимые анализы и получили допуск к сдаче крови, а также были проинформированы о порядке забора крови, требованиях, предъявляемых донору. Для многих курсантов сдача крови уже стала доброй традицией, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны ПМР. «Очень много людей нуждается в регулярном переливании крови или ее компонентов. Донорство крови направлено на оказание помощи нуждающимся гражданам. Кровь необходима всегда, и благодаря таким акциям мы можем помочь людям в экстремальных ситуациях», – отметила заведующая отделением переливания крови Леся Калындрузь.
«Я впервые участвую в переливании крови. Процедура длилась около десяти минут и прошла безболезненно. Необходимо расслабиться и дождаться пока необходимое количество крови поступит в сборный пакет», – отметил один из добровольцев военного института имени генерал-лейтенанта А. И. Лебедя.
Курсанты военного института регулярно принимают участие в акциях, направленных на оказание помощи гражданам.