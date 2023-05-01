Dnestr.TV

 
0

Курсанты военного института пополнили банк донорской крови

Курсанты военного института пополнили банк донорской крови
фото: mopmr.org

В рамках ежегодной акции «Неделя добра» курсанты военного института Минобороны пополнили банк донорской крови.

Курсанты прошли обязательную процедуру регистрации и медицинского осмотра, сдали необходимые анализы и получили допуск к сдаче крови, а также были проинформированы о порядке забора крови, требованиях, предъявляемых донору. Для многих курсантов сдача крови уже стала доброй традицией, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны ПМР.

«Очень много людей нуждается в регулярном переливании крови или ее компонентов. Донорство крови направлено на оказание помощи нуждающимся гражданам. Кровь необходима всегда, и благодаря таким акциям мы можем помочь людям в экстремальных ситуациях», – отметила заведующая отделением переливания крови Леся Калындрузь.

«Я впервые участвую в переливании крови. Процедура длилась около десяти минут и прошла безболезненно. Необходимо расслабиться и дождаться пока необходимое количество крови поступит в сборный пакет», – отметил один из добровольцев военного института имени генерал-лейтенанта А. И. Лебедя.

Курсанты военного института регулярно принимают участие в акциях, направленных на оказание помощи гражданам.

  • Сегодня, 15:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фокус медиа: гендерно-корректная коммуникация
  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна