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Великобритания потратит на коронацию Карла III до $125 млн

Великобритания потратит на коронацию Карла III до $125 млн
Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Расходы на мероприятия, связанные с коронацией британского короля Карла III, оцениваются в 50-100 млн фунтов стерлингов ($63-125 млн), сообщают западные СМИ со ссылкой на неофициальные данные, передаёт interfax.ru

По оценкам CNBC, в пересчете на сегодняшние цены коронация Елизаветы II в 1953 году обошлась британской казне в 50 млн фунтов, коронация Георга VI в 1937 году - в 24,8 млн фунтов.

Коронация Карла III состоится в субботу, 6 мая, и соберет около 2 тысяч VIP-гостей - вчетверо меньше, чем коронация Елизаветы II. Праздничные мероприятия продлятся три дня, включая объявленный выходным понедельник, и будут включать концерт с участием звезд.

По сообщениям, сам монарх хотел провести относительно короткую и недорогую церемонию. Его коронация продлится около часа, в то время как у Елизаветы II она заняла несколько часов.

Британские бары, рестораны и гостиницы заработают 350 млн фунтов благодаря коронации, полагает отраслевая организация UK Hospitality.

Президент Молдовы Майя Санду посетит коронацию Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщает агентство IPN.

В офисе президента Молдовы уточнили, то визит Майи Санду в Великобританию состоится по приглашению британских властей. Сообщается, что в рамках своего визита Майя Санду также проведет встречу с молдаванами, поселившимися в Великобритании, пишет gazeta.ru

Великобритания не направила приглашения на коронацию короля Карла III лидерам ряда стран, в числе которых Россия, Белоруссия и Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Также в числе стран, главы которых не получили приглашения на церемонию, — Мьянма, Сирия, Афганистан и Венесуэла.

Приглашения получили главы держав, с которыми Великобритания поддерживает дружеские дипломатические отношения, а также руководители администраций заморских территорий страны. В такие страны, как Северная Корея и Никарагуа, были направлены приглашения главам дипломатических ведомств.

Всего на коронацию в Вестминстерском аббатстве приглашены 2200 гостей, в том числе главы государств и представители королевских семей. США на коронации представит первая леди Джилл Байден, Китай — заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
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