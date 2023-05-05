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НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией

НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией

5 мая у побережья Черного моря над Румынией зафиксировали два разведывательных самолета НАТО. Оба самолета, судя по траекториям полета, в течение длительного времени патрулировали воздушное пространство над побережьем Черного моря, об этом пишет rbc.ua со ссылкой на flightradar24.

Разведку вели:

самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry с позывным NATO11;

самолета Gulfstream G550 AEW итальянских ВВС с позывным PERSE71.

НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией

4 мая американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk выполнил миссию в районе румынского побережья и над нейтральными водами Черного моря, сообщает point.md

Это уже второй раз после инцидента с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper, когда над Черным морем летает беспилотник НАТО или США, пишет defenseromania.ro

После нескольких недель выполнения полетов американских беспилотников над Румынией, в основном в восточной части, стратегический беспилотник Northrop Grumman RQ-4B, принадлежащий ВВС США, совершил полет над Черным морем.

Беспилотный летательный аппарат несколько часов проработал над Румынией, после чего пролетел над нейтральными водами Черного моря.

НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией

Беспилотник с регистрационным номером 11-2046 и радиопозывным FORTE11 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии.

Следует отметить, что американский беспилотник летел достаточно осторожно, на большом расстоянии от российских границ, вплотную к берегам Турции.

Как ожидается, инцидент с крушением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, скорее всего, будет преодолен, и беспилотники США и НАТО будут постепенно возвращаться на более близкие расстояния к Крымскому полуострову, пишет defenseromania.ro

НАТО направило два разведывательных самолета к побережью Черного моря над Румынией
  • Сегодня, 16:53
  • DTV
  • Просмотров: 57
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