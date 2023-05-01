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Ученые выяснили, почему Эверест с наступлением темноты издает странные звуки

Ученые выяснили, почему Эверест с наступлением темноты издает странные звуки

Гора Эверест является высочайшей вершиной Земли, покорить которую из года в год пытается большое количество альпинистов с разных уголков планеты. Многие из них с наступлением темноты слышали странные звуки, исходящие от ледника. Их изучением занялась команда под руководством гляциолога Евгения Подольского. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи отправились в поход и провели во власти льда более недели, находясь на высоте около одного километра над уровнем моря, чтобы определить, почему Эверест «кричит». Все это время они собирали сейсмографические данные и выяснили, что странные звуки в ночное время могут быть связаны с резкими перепадами температур, вызванными глобальным потеплением и резкими климатическими изменениями. Ночью эти процессы вызывают растрескивание льда, которое и провоцирует громкие звуки, пишет cursorinfo

Ученые рассказали, что ночью заметили, что ледник, на котором они находились «лопается». В ходе исследования они разместили датчики на льду, которые измеряли вибрации глубоко внутри ледника. Полученные данные о вибрациях они сравнили с данными о температуре и ветре, что позволило установить прочную связь между колебаниями температуры и ночными шумами.

«Курсор» писал ранее, что ученые из США заметили на вершине Эвереста наличие Staphylococcus и Streptococcus, бактерий, которые обычно присутствуют в человеческом организме.

Так же ранее сообщалось, что на Эвересте — высочайшей в мире вершине, биологи обнаружили частицы ДНК животных, которых там просто не должно быть. Открытие вызвало недоумение ученых.
  • Сегодня, 20:30
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