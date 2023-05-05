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В Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая

В Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая

Полиция Берлина сообщила о запрете использования 8 и 9 мая российских и украинских флагов у советских военных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде, сообщает mk.ru

При этом представители правоохранительных органов подчеркнули, что, как и в прошлом году, вводимый запрет не касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. В 2022 году Сенат Берлина сопроводил аналогичное решение заявлением, что его цель – не допустить, чтобы памятные даты мировой войны омрачились конфликтами в связи с ситуацией на Украине.

"Достойное воздание чести павшим воинам тогдашней Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами способствовали освобождению Германии и всего мира от нацистской диктатуры, находится в центре внимания этих дней", - сообщается на сайте берлинской полиции.

В этом году правоохранительные органы также выступили с разъяснением: "Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние".

Кроме флагов вблизи монументов будет запрещено исполнение маршевых и военных песен, а в устных выступлениях, речах – "произнесение призывов, которые в силу сложившейся ситуации могут быть использованы для одобрения или прославления" СВО.

Ограничения, распространяющиеся на представителей и сторонников обеих сторон украинского конфликта, в прошлый раз вызвали много критики с украинской стороны.
  • Сегодня, 21:00
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