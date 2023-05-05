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Житель Бендер обвиняется в мошенничестве

Житель Бендер обвиняется в мошенничестве
фото : novostipmr

Управлением Следственного комитета города Слободзея завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего бендерчанина.

Как сообщила пресс-служба Следсвенного комитета ПМР, обвиняемому инкриминируется несколько эпизодов мошенничества (пункт «б» части второй статьи 155 Уголовного кодекса ПМР). Как установило следствие, он находил объявления о продаже автомобилей и притворялся покупателем. Заручившись доверием, приобретал машины в рассрочку. Составлялись расписки с указаниями дат и суммами выплат, после чего он получал ключи, документы на транспорт и, не рассчитавшись с продавцами, перепродавал его третьим лицам, передаёт novostipmr.com

Семеро обманутых автовладельцев после тщетных попыток разыскать своего должника обратились за помощью в правоохранительные органы. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составила более 103 тысяч рублей.

В ходе следствия шесть похищенных автомобилей найдены и возвращены хозяевам, седьмой к тому времени был продан на запчасти. Ущерб собственнику этого авто в денежном эквиваленте возместили родственники обвиняемого.

Доказательства его причастности к совершению указанных преступных деяний собраны следствием в достаточном объёме. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемый содержится под стражей.
  • Сегодня, 21:21
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